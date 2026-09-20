ما هو تأثير تناول الصودا يوميًا على جسمك؟

دائما ما يوصي الأطباء بتجنب تناول الصودا والابتعاد أو التقليل منها بسبب أضرارها الخطيرة على الصحة والجسم بشكل عام.. ولكن ما هي هذه الأضرار؟

- زيادة الوزن

شرب الصودا يوميًا قد يؤدي لزيادة الوزن؛ فكل علبة تحتوي على نحو 150-200 سعرة حرارية، معظمها من السكر المضاف. هذا قد يسبب فائضًا في السعرات إن لم يُعوَّض بنشاط بدني، ما يؤدي لزيادة الوزن مع الوقت

- ارتفاع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني

الاستهلاك المنتظم للصودا يسبب ارتفاعات متكررة في سكر الدم والإنسولين، ما قد يؤدي مع الوقت لمقاومة الإنسولين، التي تلعب دورًا حاسمًا في ظهور السكري من النوع الثاني.

- تدهور صحة العظام

تشير بعض الأبحاث إلى أن حمض الفوسفوريك الموجود في كثير من أنواع الصودا قد يتداخل مع امتصاص الكالسيوم، ما قد يُضعف العظام ويزيد خطر الكسور.

- مشكلات الأسنان

إن أردت تجنب الأطعمة والمشروبات التي قد تسبب مشكلات في الأسنان، فعليك تجنب الصودا اليومية بالتأكيد. كما أن السكر والحمض في الصودا قد يأكلان مينا الأسنان، الطبقة الخارجية للأسنان، ما يؤدي للتسوس والتلف، وهذا الخطر أعلى لدى من يشربون الصودا يوميًا.

- ارتفاع خطر الكبد الدهني

الكبد هو من يستقلب السكر؛ فالإفراط في تناول السكر المكرر وشراب الذرة عالي الفركتوز، كما في الاستهلاك اليومي للصودا، قد يُثقل كاهل الكبد ويؤدي لتراكم دهون إضافية فيه، ما قد يسبب مرض الكبد الدهني.

- أمراض القلب

شرب الصودا يوميًا يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب بسبب الاستهلاك المفرط للسكر، الذي قد يؤدي للسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

- ضرر محتمل على الكلى

شرب الصودا، خصوصًا المصنوعة بشراب الذرة عالي الفركتوز، قد يرفع مستويات حمض اليوريك في الجسم، ما قد يسبب تكوّن بلورات في الكلى تؤدي لحصى كلى مؤلمة. كما أن الاستهلاك المستمر للصودا قد يزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.