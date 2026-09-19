محمد صلاح يسجل هاتريك ويقود طرابزون لرباعية تاريخية أمام جالاتا سراي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 سبتمبر 2026 11:33 مساءً -

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه طرابزون سبور لتحقيق فوز كبير على جالاتا سراي برباعية نظيفة في قمة الجولة السادسة من منافسات الدوري التركي.

وافتتح صلاح التسجيل مبكرا بعدما هز شباك جالاتا سراي في الدقيقة الرابعة عقب انفراد تام بالمرمى وتسديدة سكنت الشباك، ليضع فريقه في المقدمة منذ الدقائق الأولى.

ولم يكتف النجم المصري بالتسجيل، بعدما صنع الهدف الثاني لزميله سافيولو في الدقيقة 39 من اللقاء، قبل أن يعود بنفسه ويضيف الهدف الثالث لطرابزون سبور في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني واصل صلاح تألقه وسجل هدفه الثالث والرابع لفريقه في الدقيقة 80، ليكمل الهاتريك ويضع بصمته على الأهداف الأربعة التي سجلها طرابزون سبور في المباراة.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي ليتصدر قائمة هدافي المسابقة بعد مرور 6 جولات، في بداية قوية للنجم المصري مع فريقه الجديد.

وشهدت المباراة أيضا طرد ليزلي أوجوتشوكو لاعب جالاتا سراي بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 87، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي طرابزون سبور.

وبهذا الانتصار رفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة في صدارة المسابقة.