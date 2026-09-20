وزير الصحة يناقش استراتيجية توسيع قاعدة المتبرعين بالكلى من الأحياء مع اللجنة الاستشارية العليا لزراعة الأعضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 01:41 مساءً -

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع الدكتور أحمد حلاوة، رئيس قسم زراعة الأعضاء بجامعة شيفلد، وأعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، بمشاركة السير مجدي يعقوب عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ناقش الاجتماع استراتيجية «توسيع قاعدة المتبرعين بالكلى من الأحياء»، الهادفة إلى تطوير منظومة زراعة الكلى وزيادة فرص إتاحتها للمرضى وفق أحدث الأدلة العلمية والمعايير الدولية.

وأكد الوزير أن الدولة تولي ملف زراعة الأعضاء أولوية خاصة، سعياً لتخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي وتقليل فترات الانتظار، مع تذليل العقبات ورفع كفاءة المراكز والكوادر الطبية، مع الالتزام التام بسلامة المتبرعين وتطبيق أعلى البروتوكولات العلمية والأخلاقية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاستراتيجية تستند إلى توافق المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء، وتستهدف زيادة قاعدة المتبرعين بنسبة تصل إلى 50%.

وأضاف أن المناقشات تناولت تيسير الإجراءات وفق أطر إكلينيكية وأخلاقية واضحة، وبرامج التبادل المتكافئ، والتوسع في زراعة الكلى في حالات عدم التوافق النسيجي أو فصائل الدم باستخدام البروتوكولات الحديثة، إلى جانب الاعتماد على التقنيات الجراحية المتقدمة مثل المناظير.

ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أن سلامة المتبرع تمثل أولوية رئيسية، من خلال برنامج متابعة طبية طويلة الأمد، وتأهيل الفرق الطبية، ورفع كفاءة معامل توافق الأنسجة ومراكز الزراعة، بما يضمن أعلى معايير الجودة والسلامة.