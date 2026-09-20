بعد غياب 15 عاماً، أحيت المطربة السورية أصالة نصري التي عرفت بمواقفها المناهضة لحكم الرئيس السابق بشار الأسد، الخميس الماضي، حفلة بحضور الآلاف من محبيها، في صالة الفيحاء الرياضية، في دمشق.
وأعربت أصالة عن فرحتها التي لا توصف بتلك العودة إلى بلدها، مؤكدة أن نجاح الحفل أتى بجهود مجموعة كبيرة من محبيها ومساعديها على رأسهم زوجها وأخوها.
كما أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" مساء أمس السبت: أنا تربية وصناعة مصرية، ربنا يديم مصر ويديم كل الشعب المصري". وأكدت أنها "كانت تعيش في مصر كأنها في بلدها سوريا".
وكان الآلاف من محبي "أصالة" حضروا حفلها ليلة الخميس، فيما غلبت الدموع عددا من الحاضرين. وغنّت أصالة أعمالا من ألبومها الجديد "الألبوم السوري" الذي يضم 14 أغنية من التراث المحلي المرتبط بعدد من المحافظات السورية، فضلا عن أغنية باللغة الكردية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصالة بعد حفلها في دمشق: أنا صناعة وتربية مصر بعد غياب 15 عاما أحيت المطربة السورية أصالة نصري التي عرفت بمواقفها المناهضة لحكم الرئيس السابق بشار الأسد إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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