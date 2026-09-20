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إيران : معلومات عن استعداد أمريكا لاستئناف القتال ونتوعد بضرب قواعدها بالمنطقة

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إيران : معلومات عن استعداد أمريكا لاستئناف القتال ونتوعد بضرب قواعدها بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 سبتمبر 2026 04:33 مساءً - أعلنت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف عملياتها القتالية ضد إيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وحذرت القيادة الإيرانية من أن أي هجوم أمريكي جديد سيقابل بضربات متواصلة تستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة.

 

تحذير إيراني لدول المنطقة

كما وجهت القيادة القتالية الموحدة تحذيرًا إلى دول المنطقة من مساندة أي هجوم أمريكي على إيران، مؤكدة أن أي دولة تقدم الدعم لمثل هذه العمليات ستعتبرها طهران طرفًا في الصراع.

ولم يتضمن البيان، بحسب المعلومات المنشورة، تفاصيل بشأن طبيعة المعلومات التي قالت إيران إنها تلقتها أو الموعد المحتمل لاستئناف العمليات الأمريكية.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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