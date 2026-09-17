الداخلية: حادث سيدي بشر جاء بسبب انفجار أسطوانة فريون أثناء صيانة جهاز تكييف ونلاحق مروجى الادعاءات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - كشفت الداخلية بالنسبة لمنشور تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الزعم بحدوث انفجار بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية

بالنسبة لمنشور تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الزعم بحدوث انفجار بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 17 من الشهر الجاري، وأثناء قيام بعض العاملين بمستشفى مجاور لإحدى دور العبادة المسيحية بذات المنطقة بأعمال صيانة لجهاز تكييف، انفجرت أسطوانة فريون، مما أسفر عن إصابة عامل الصيانة بجرح قطعي باليد اليمنى، وتلقى الرعاية الطبية في حينه.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.