ولي العهد السعودي يبعث ببرقية شكر للرئيس السيسى على حفاوة الاستقبال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 09:33 مساءً - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، ببرقية شكر، للرئيس عبدالفتاح السيسي عقب مغادرته القاهرة.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان فى برقيتنه عن بالغ امتنانه وتقديره لما لقاه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد ولى العهد السعودي، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية «واس» أن هذه الزيارة والمباحثات التي جرت مع الرئيس السيسى أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

نص برقية الأمير محمد بن سلمان

وجاء فى نص برقية الأمير محمد بن سلمان للرئيس السيسى : صاحب الفخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:



يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس، لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

متمنيًا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

وتقبلوا فخامتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء