انخفاض أسعار الذهب
انخفضت أسعار الذهب اليوم بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط الخام لزيادة المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4287.69 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 4328.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 62.98 دولار، بينما ربح البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1761.12 دولار، وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1282.79 دولار.
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