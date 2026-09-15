الرى تحقق فى واقعة قطع الأشجار بمدينة مطوبس داخل حرم قناطر إدفينا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 08:29 مساءً - أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيان بخصوص واقعة قطع الأشجار في مدينة مطوبس والواقعة داخل حرم قناطر إدفينا التابعة للوزارة.

وقالت الوزارة إن الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، وجه أجهزة التفتيش الفنى والمالى والإدارى للتوجه إلى المنطقة اليوم الثلاثاء، وإجراء تحقيق للوصول إلى ملابسات الواقعة ومحاسبة أى تقصير يثبت على أى فرد.

وأكد سويلم، أنه لا تهاون على الإطلاق فى محاسبة أى مقصر نحو التعامل الجائر مع الأشجار، منوهاً إلى أن أول منشور وجه بإصداره فى عام 2022 فور توليه مسؤولية الوزارة كان متعلقا بعدم قطع الأشجار أو النخيل، إلا بعد موافقة لجنة عليا من الجهة المختصة تدرس الأسباب وتتخذ القرار.