الرئيس الفلسطيني يصل مصر في زيارة رسمية تستمر يومين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 06:37 مساءً - وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تستمر يومين.

مستجدات الأوضاع في فلسطين

وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني إلى جمهورية مصر العربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، وبحث سبل إنجاح الجهود الحثيثة التي يبذلها الأشقاء في مصر، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإغاثته، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الفلسطيني ، خلال زيارته إلى مصر، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، في مقر الجامعة.

ويرافقه خلال الزيارة نائب الرئيس، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينيية اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والقائم بأعمال سفارة دولة فلسطين في مصر السفير ناجي الناجي.