إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ومدارس المتفوقين STEM ومدارس النيل المصرية الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 07:29 مساءً - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بكافة مراحلها، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وطلاب مدارس النيل المصرية الدولية، للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، وذلك عقب انتهاء أعمال تسجيل طلبات تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، باستخدام رقم الجلوس والرقم السري.

https://tansik.digital.gov.eg/

وأكدت الوزارة أن نتيجة تقليل الاغتراب تمت وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وفي حدود الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، ووفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والشروط المقررة لكل فئة من الطلاب.

وأهابت الوزارة بالطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للاطلاع على نتيجة طلبات تقليل الاغتراب، ومتابعة التعليمات والإجراءات المعلنة بشأن استكمال إجراءات القبول بالكليات والمعاهد المرشح لها الطلاب، كما دعت الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة موقع التنسيق الإلكتروني والمنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة.