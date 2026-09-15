عكاظ : قمة مصرية سعودية في القاهرة .. توافق على تعزيز التعاون ومواجهة التحديات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 06:37 مساءً - سلطت صحيفة عكاظ السعودية الضوء على القمة المصرية السعودية والتوافق بين القيادتين المصرية والسعودية حول القضايا المهمة، حيث تناولت الصحيفة السعودية، ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال مباحثات في القاهرة، عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، والتوافق على تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية ودعم أمن واستقرار المنطقة.

وقد استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأمير محمد بن سلمان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى مصر، إذ شهدت الزيارة جلسة مباحثات ثنائية مغلقة أعقبتها مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، قبل أن يقيم الرئيس المصري مأدبة غداء تكريماً لولي العهد السعودي والوفد المرافق له.