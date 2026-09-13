المستشار هشام بدوي يلتقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 سبتمبر 2026 05:29 مساءً - التقى اليوم المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب مع ليرتساك باتاناشايكول النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي والوفد المرافق له، وذلك في مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة.

في مستهل اللقاء رحب المستشار هشام بدوي بالنائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي والوفد المرافق له، مؤكداً على أن اللقاء يأتي كخطوة أساسية نحو تعزيز التعاون البرلماني باعتباره من أهم روافد العلاقات الثنائية، تلك العلاقات الوثيقة والمتميزة القائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر، والتي تعود إلى عام 1954، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تُقيم علاقات دبلوماسية مع تايلاند، مٌعرباً عن حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي والدفع به قدماً نحو آفاق أرحب وأوسع في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والتعليمية والثقافية وغيرها من المجالات، بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما، وداعياً الشركات والكيانات التايلاندية الكبرى إلى التوسع الاستثماري في مصر باعتبارها مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعالمية، وللاستفادة مما تملكه مصر من اتفاقات تجارة حرة.

كما أعرب المستشار هشام بدوي عن اهتمام مصر البالغ بتعزيز العلاقات المؤسسية مع رابطة جنوب شرق آسيا "الآسيان" والانضمام كشريك حوار قطاعي في ضوء علاقاتها الوثيقة بكافة دول الرابطة، وكونها من أوائل الدول العربية والأفريقية توقيعاً لاتفاقية التعاون والصداقة مع رابطة الآسيان في عام 2016، وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد في المنطقة، ووقف الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مُديناً الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن، وداعياً لوقفها بشكل فوري، والحفاظ على سياسة حسن الجوار، في ضوء موقف مصر الراسخ بأن أمن الدول العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، كما شدد على ضرورة ايجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية في المنطقة، داعياً إلى استمرار التشاور والتنسيق مع تايلاند لإحلال السلام في المنطقة.

من جانبه، أعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر وسعيها لتعزيزها في ضوء دور مصر الريادي في المنطقة، مُثمناً ما تشهده مصر من طفرة تنموية في كافة المجالات، وداعياً إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والتجارية والسياحية، مُشيراً إلى الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها البلدين والتي ستعظم من فرص التعاون الثنائي.

سبق هذا اللقاء جلسة مباحثات موسعة أجراها الدكتور عاصم الجزار وكيل أول المجلس مع الوفد البرلماني التايلاندي تناولت بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.