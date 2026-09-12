ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73783

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73783ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73 ألفا و783 شهيدا، و174 ألفا و738 مصابا.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 10 شهداء، إضافة إلى 56 مصابا.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1369 شهيدا، كما ارتفعت الإصابات إلى 4627، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

يأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من غاراتها وعمليات القصف وإطلاق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، شملت شققا سكنية وعمارات ومركبات مدنية ومخيمات للنازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء وأسر بأكملها.