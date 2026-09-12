أخبار اليمن : 129 غارة عدوانية على 7 محافظات

129 غارة عدوانية على 7 محافظاتأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، بأن طيران العدو السعودي شن خلال الساعات الـ 48 الماضية، 129 غارة جوية.

وأوضح العميد سريع في بيان، أن الغارات التي شنها طيران العدو السعودي توزعت على محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ هذه الغارات بواسطة طائرات F15 وتايفون وأقلعت من القواعد العسكرية للعدو السعودي في خميس مشيط والطائف.. مؤكدا أن هذه الاعتداءات على شعبنا لن تمر دون رد وعقاب بإذن الله وقوته.