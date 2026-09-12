الزمالك يكتسح بطل جيبوتي برباعية.. وعبد الله السعيد يقود الأبيض لمواجهة الجيش الرواندي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 11:21 مساءً -

حسم الزمالك تأهله إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزا كبيرا على إيه أس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن إياب الدور التمهيدي للبطولة.

وكان الزمالك قد حسم مباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة الماضية على استاد القاهرة أيضا بنتيجة 2-1 ليؤكد تفوقه في مجموع المباراتين ويحجز مقعده في الدور التالي من البطولة القارية.

وتألق عبد الله السعيد بصورة لافتة بعدما سجل ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 7 و8 و18 ليضع الزمالك في المقدمة مبكرا ويمنح الفريق أفضلية كبيرة خلال اللقاء.

وشهدت المباراة حصول عبد الله السعيد وشيكو بانزا على بطاقتين صفراوين عقب مشادة مع أحد لاعبي الفريق الجيبوتي. كما تعرض أحمد عبد الرحيم إيشو للإصابة وغادر الملعب ليشارك عدي الدباغ بدلا منه.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى معتمد جمال المدير الفني للزمالك تغييرين بنزول محمد إبراهيم وناصر منسي بدلا من أحمد فتوح وأحمد شريف. وفي الدقيقة 58 غادر عبد الله السعيد الملعب وشارك محمود جهاد بدلا منه.

وفي الدقيقة 69 دفع الجهاز الفني بمصطفى الزناري بدلا من شيكو بانزا لاستكمال التغييرات خلال المباراة.

واختتم ناصر منسي أهداف الزمالك في الوقت بدل الضائع بعدما تلقى تمريرة من عدي الدباغ ليضع الهدف الرابع ويؤكد تأهل الفريق إلى الدور المقبل.

ويواجه الزمالك في دور الـ32 فريق الجيش الرواندي الذي حجز بطاقة التأهل إلى هذا الدور بعدما تجاوز فريق نسور الكونغو.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل ضم محمد عواد في حراسة المرمى وأحمد فتوح ومحمود الونش ومحمد إسماعيل وعمر جابر في خط الدفاع وأحمد ربيع ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد في الوسط وأحمد عبد الرحيم إيشو وشيكو بانزا وأحمد شريف في الهجوم.

وضمت قائمة البدلاء محمد صبحي ومحمد إبراهيم والسيد أسامة ومحمود بنتايج ومصطفى الزناري ومحمود جهاد وحسام أشرف وناصر منسي وعدي الدباغ.