أخبار اليمن : نائب وزير الخارجية لـ"غروندبرغ": مستعدون لتحقيق السلام العادل

نائب وزير الخارجية لـ"غروندبرغ": مستعدون لتحقيق السلام العادلجدًد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو راس، التأكيد على استعداد صنعاء لتحقيق السلام العادل وإنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن.

وأشار أبو راس خلال لقائه اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى أن معالجة الملف الإنساني هي المدخل لمعالجة بقية الملفات، وأن عدم تعاطي النظام السعودي مع دعوات صنعاء في هذا الإطار هو من أوصل الأوضاع إلى ما وصلت إليه وأنه يتحمل نتيجة ذلك.

وتطرق إلى العمليات التي نفذًتها القوات المسلحة في بعض مديريات الساحل الغربي، مؤكدًا أن الوضع مستتب، وأن الحكومة اليمنية تقوم بواجبها في معالجة الوضع الإنساني بتلك المناطق.

كما أكد أن الملاحة البحرية آمنة، وأن الحظر هو على الملاحة السعودية فقط والذي تم فرضه قبل الأحداث الأخيرة، معبرًا عن دعم صنعاء للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص لتحقيق السلام في اليمن.

بدوره، أكد المبعوث الأممي الخاص، التزام الأمم المتحدة ببذل المساعي لخفض التصعيد وتحقيق السلام في اليمن.