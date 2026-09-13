بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 1.43 نقطة، بنسبة 0.02 في المئة، ليبلغ مستوى 8944.17 نقطة، وبتداول 453.1 مليون سهم، عبر 27575 صفقة نقدية، بقيمة 123.1 مليون دينار كويتي "نحو 402.1 مليون دولار أمريكي".

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي، 94.59 نقطة، بنسبة 1.01 في المئة، ليبلغ مستوى 9427.30 نقطة، من خلال تداول 268.4 مليون سهم، عبر 18486 صفقة نقدية، بقيمة 60.3 مليون دينار "نحو 196.9 مليون دولار".

في المقابل، انخفض مؤشر السوق الأول 18.32 نقطة، بنسبة 0.20 في المئة، ليبلغ مستوى 9305.56 نقطة من خلال تداول 184.7 مليون سهم، عبر 9089 صفقة نقدية، بقيمة 62.8 مليون دينار "نحو 205.1 مليون دولار".

بدوره، ارتفع مؤشر "رئيسي 50"، 130.69 نقطة، بنسبة 1.18 في المئة، ليبلغ مستوى 11274.48 نقطة، من خلال تداول 214.8 مليون سهم، عبر 12432 صفقة نقدية، بقيمة 45.3 مليون دينار "نحو 147.9 مليون دولار".