ريال مدريد يستعيد توازنه برباعية

ريال مدريد يستعيد توازنه برباعيةاستعاد ريال مدريد توازنه سريعاً في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما اكتسح ضيفه رايو فايكانو بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة، مساء السبت، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة مستعيداً المركز الثاني بالشراكة مع المتصدر برشلونة قبل لقاء الأخير على أرض ليفانتي بداية من الساعة الخامسة والربع عصر اليوم.

تقدم ريال مدريد في الدقيقة 14 عن طريق كيليان مبابي من ضربة جزاء، ثم أضاف زميله ألفارو كاريراس الهدف الثاني في الدقيقة 17، وعزز جود بيلنغهام بالثالث في الدقيقة 35، لكن سيرجيو كاميلو قلص الفارق للزوار في الدقيقة 51، قبل أن يعود مبابي لهز الشباك مجدداً بالهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، ليخرج الفريق الملكي بفوز ثالث على أرضه بالعلامة الكاملة في برنابيه على حين خسر رايو فايكانو للمرة الثالثة خارج ملعبه.

وقاد المغربي ياسر زبيري فريقه راسينغ سانتاندير إلى الفوز الثاني هذا الموسم على حساب ألافيس بهدفين لهدف ليحرمه من الصدارة المؤقتة، وسجل زبيري الدولي الشاب هدفي فريقه في الدقيقتين 38 و53 ليرفع رصيده الشخصي إلى 5 أهداف في المركز الثاني لهدافي الليغا وسبق له أن سجل هاتريك عندما فاز فريقه على إلتشي، بهذا الفوز رفع سانتاندير العائد إلى الأضواء رصيده إلى 7 نقاط بينما توقف رصيد ألافيس عند 10 نقاط.

وأحرز روبرتو فيرنانديز ثنائية مبكرة (3 و17) قاد بها فريقه اسبانيول للفوز الثاني كذلك له هذا الموسم على أرض أوساسونا، ليرفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط وهو الرصيد ذاته الذي يملكه الخاسر، وتعادل أتلتيك بلباو على أرضه مع إلتشي بهدف لمثله، وسجل للأول فيكتور شوست (79 بمرماه) وللثاني فاكوندو بونانوتي (50 من جزاء) فرفع بلباو رصيده إلى 7 نقاط أيضاً، بينما نال إلتشي نقطته الثانية.