بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين رؤساء للمحاكم والنيابة العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 سبتمبر 2026 12:33 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 370 لسنة 2026 بتعيين كل من : محمد إبراهيم محمد الجرجاوى - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية - رئيسًا من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض اعتبارًا من 15/4/2025

- حمد إسماعيل عبد السميع محمد إسماعيل - الرئيس من الفئة (أ) محكمة شمال الزقازيق الابتدائية - رئيسًا من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة لنقض اعتبارًا من 12/1/2025