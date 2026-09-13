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بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين رؤساء للمحاكم والنيابة العامة

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بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين رؤساء للمحاكم والنيابة العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 سبتمبر 2026 12:33 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 370 لسنة 2026 بتعيين كل من : محمد إبراهيم محمد الجرجاوى - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية - رئيسًا من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض اعتبارًا من 15/4/2025

 

- حمد إسماعيل عبد السميع محمد إسماعيل - الرئيس من الفئة (أ) محكمة شمال الزقازيق الابتدائية - رئيسًا من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة لنقض اعتبارًا من 12/1/2025

( المادة الثالثة )

- عبد اللّٰه محمد محمد أحمد عبد القادر - الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية - رئيسًا من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض
اعتبارًا من 1/10/2024

وشمل القرار تعيين عددًا من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء للنيابة العامة ورؤساء محاكم بالمحافظات.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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