لماذا تزداد حالات القلق لدى الأطفال؟

لا يوجد سبب واحد يمكن أن يفسر ارتفاع القلق لدى الأطفال والمراهقين. فالقلق يتأثر بمجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية والبيئية، وقد تختلف أسباب ظهوره من طفل إلى آخر.. إليك بعض الأسباب:

- الضغوط الاجتماعية والتنمر

العلاقات مع الأقران يمكن أن تصبح مصدراً مهماً للضغط، خصوصاً عندما يتعرض الطفل للتنمر أو الإقصاء أو الخوف المستمر من تقييم الآخرين.

وتشير أبحاث حديثة إلى ارتباط تجارب مثل التنمر والصدمات في الطفولة بارتفاع مخاطر المشكلات المرتبطة بالقلق الاجتماعي لدى المراهقين، ما يؤكد أهمية البيئة الأسرية والمدرسية الداعمة.

- الشاشات والنوم والنشاط اليومي

لا يمكن اعتبار الشاشات سبباً مباشراً للقلق في كل حالة، لكن نمط الاستخدام قد يرتبط بالصحة النفسية والنوم والنشاط البدني. وتشير بيانات أمريكية حديثة إلى أن المراهقين الذين يقضون أربع ساعات أو أكثر يومياً أمام الشاشات كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن أعراض القلق مقارنة بمن يقضون وقتاً أقل.

لذلك، لا يتعلق الأمر بالوقت وحده، بل أيضاً بما يشاهده الطفل، وما إذا كان استخدام الأجهزة يأتي على حساب النوم والحركة والتواصل الواقعي.

كيف تساعدين طفلك على التعامل مع القلق؟

- استمعي قبل أن تقدمي الحلول

عندما يخبرك الطفل أنه خائف أو قلق، لا تسارعي إلى طمأنته بعبارات مثل «لا يوجد ما يستدعي الخوف». امنحيه فرصة لشرح ما يشعر به، وساعديه على تسمية مشاعره وفهم مصدرها.

- حافظي على روتين مستقر

النوم المنتظم، النشاط البدني، الوجبات المتوازنة والوقت المخصص للراحة ليست حلولاً للقلق وحده، لكنها تشكل جزءاً مهماً من الأساس الصحي الذي يساعد الطفل على التعامل مع الضغوط.

- لا تحاولي إزالة كل مصادر القلق

من الطبيعي أن يشعر الطفل بالخوف في بعض المواقف. الهدف ليس أن يعيش من دون قلق، بل أن يتعلم التعامل معه تدريجياً بدلاً من تجنب كل موقف يثيره.

- راقبي التغيرات في سلوكه

قد لا يقول الطفل «أنا قلق»، لذلك انتبهي إلى التغيرات غير المعتادة، مثل صعوبة النوم، الشكاوى الجسدية المتكررة، الانفعال، الانسحاب أو تجنب المدرسة والأنشطة التي كان يستمتع بها. بعض الأطفال يحتفظون بمخاوفهم لأنفسهم، ما يجعل ملاحظتها أكثر صعوبة.

متى يحتاج الطفل إلى مساعدة متخصصة؟

إذا أصبح القلق مستمراً أو بدأ يؤثر في النوم أو المدرسة أو العلاقات أو الأنشطة اليومية، فمن الأفضل مناقشة الأمر مع طبيب الأطفال أو مختص في الصحة النفسية للأطفال. وجود الخوف أو القلق من وقت لآخر لا يعني بالضرورة وجود اضطراب، لكن تأثيره في حياة الطفل هو أحد الأمور المهمة التي تستحق الانتباه.