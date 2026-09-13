أخبار اليمن : عبدالسلام: صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن

عبدالسلام: صنعاء ترحب بكل أبناء الوطنأكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أن صنعاء ترحب بكل أبناء الوطن وبابها مفتوح للجميع ليعودوا شركاء ومواطنين صالحين.

وأوضح عبدالسلام في تغريدة على منصة إكس، أن العفو الذي أصدره الرئيس مهدي المشاط يثبت حرص القيادة على حقن الدماء وإنهاء الاحتراب الداخلي، ونصح من لا يزال في صف أعداء الوطن ممن يغذوا الحرب الداخلية العودة إلى رشدهم وإلى أرض الوطن خاصة وقد اتضح أن مشروع أعداء الوطن هو مشروع الاقتتال والاحتراب ويُراد منه استنزاف أبناء الوطن خدمة لمصالحهم.

وأشار إلى أن الاستمرار في التجنيد والتحشيد مع الأطراف الخارجية المعادية لن يجلب إلا المزيد من الدمار والاقتتال الداخلي ويساهم في إبقاء الحصار الظالم على الشعب اليمني وحرمانه من موارده وخيراته واستقلاله وسيادته.

وأشاد رئيس الوفد الوطني بكل الشرفاء والمخلصين الذين تركوا المعسكرات التابعة للسعودية وعادوا إلى أهلهم، وبالوعي المتعالي تجاه حقيقة المؤامرات الخارجية على الوطن ومحاولتها إضعافه وتمزيقه من خلال تغذية الحروب والسلاح وكل وسائل القتل والدمار.