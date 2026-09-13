وزير التموين يوجه بتكثيف ضخ السلع الأكثر إقبالًا في مبادرة تخفيض الأسعار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 سبتمبر 2026 05:29 مساءً - ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة المختصة بمتابعة المبادرة، للوقوف على مستجدات التنفيذ وموقف توافر السلع ومعدلات الضخ وحركة السحب بالمنافذ المشاركة، في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن زيادة المعروض وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة منذ انطلاقها، ومعدلات توافر السلع بالمنافذ المشاركة، وحركة الإقبال والسحب على مختلف الأصناف، إلى جانب انتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد وفقًا لمعدلات الطلب، بما يضمن استمرار توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين بصورة منتظمة.

ووجّه الدكتور شريف فاروق بتكثيف ضخ السلع التي تشهد إقبالًا مرتفعًا من المواطنين، وفي مقدمتها الجبن والصلصة والأرز والمربى والطحينة، مع المتابعة اليومية لحركة السحب وأرصدة المخزون، وسرعة إعادة إمداد المنافذ بالكميات المطلوبة وفقًا لمعدلات الطلب، بما يضمن استدامة توافر السلع وعدم حدوث نقص في أي من الأصناف المطروحة.

وأكد الوزير أن المتابعة المستمرة لحركة السلع تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل غرفة العمليات، مشددًا على ضرورة التعامل بصورة فورية مع أي زيادة في معدلات الطلب، وتوجيه الكميات إلى المناطق والمنافذ التي تشهد معدلات سحب مرتفعة، بما يعزز كفاءة توزيع السلع ويضمن وصولها إلى المواطنين.

كما تابعت اللجنة موقف انتشار المبادرة بالمنافذ المختلفة، وخطط التوسع في قاعدة الجهات والسلاسل التجارية المشاركة، بما يسهم في زيادة التغطية الجغرافية وتوفير السلع المخفضة في نطاق أوسع من المحافظات والمراكز والأحياء.

وفي هذا الإطار، وافقت اللجنة على انضمام سلسلة «لولو ماركت» إلى مبادرة خفض أسعار السلع، على أن يتم طرح الأصناف المحددة ضمن المبادرة بذات الأسعار المعلنة، بما يعزز انتشار المبادرة ويوسع نطاق إتاحة السلع للمواطنين.

كما ناقشت اللجنة طلبات عدد من السلاسل التجارية الأخرى الراغبة في المشاركة، على أن يتم استكمال إجراءات انضمام السلاسل المستوفية للضوابط خلال شهر سبتمبر الجاري، وفقًا للآليات المنظمة للمبادرة، بما يوسع قاعدة المشاركة ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص في جهود الدولة لزيادة المعروض ودعم استقرار الأسواق.

وفي إطار خطة الوزارة للتوسع في قنوات إتاحة السلع، تم الاتفاق على إنشاء أول سوق دائم بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ليكون قناة بيع مستمرة تسهم في زيادة المعروض، وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقليل الحلقات الوسيطة وتعزيز المنافسة.

كما تم الاتفاق على فتح باب تلقي طلبات الشركات والموردين الراغبين في عرض منتجاتهم داخل السوق، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركين وزيادة تنوع المعروض، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة. ومن المقرر أن يضم السوق مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات والصناعات، تشمل المواد الغذائية، والخضروات والفاكهة من خلال ثلاجات ومنافذ مخصصة، إلى جانب الملابس وعدد من المنتجات الأخرى.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن غرفة العمليات تواصل متابعة تنفيذ المبادرة بصورة منتظمة، وأن المتابعة لا تقتصر على رصد الأسعار المعلنة، وإنما تشمل توافر السلع فعليًا بالمنافذ، ومعدلات الضخ والسحب، وأرصدة المخزون، ومدى انتشار المنافذ المشاركة، بما يسمح بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل عند الحاجة.

وشدد الوزير على استمرار التنسيق بين الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والجهات المعنية والسلاسل التجارية المشاركة، لضمان انتظام الإمدادات وسرعة إعادة الضخ، بما يحقق المستهدف الرئيسي للمبادرة في زيادة الإتاحة والمعروض وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما وجّه الوزير باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ المشاركة، ومتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة وتوافر السلع، والتعامل الفوري مع أية ممارسات من شأنها التأثير على حركة الأسواق أو إتاحة السلع وأسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة خفض أسعار السلع تمثل تحركًا ممتدًا على مدار ستة أشهر، ضمن جهود الدولة لتعزيز الإتاحة ودعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على أن الوزارة ستواصل المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ والتدخل السريع لضمان تحقيق مستهدفات المبادرة ووصول أثرها بصورة مباشرة وملموسة إلى المواطنين.

حضر الاجتماع السيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، اللواء طارق شرابي مدير الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والأستاذ حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة، والسيد عيسي كمال معاون الوزير لشؤون الرقابة والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء محمد نصر الدين رئيس الادارة المركزية للادارة الاستراتيجية والأستاذ سمير البلكيمي رئيس الادارة المركزية للرقابة وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة والجهات المعنية.