الطقس اليوم.. حار رطب نهارا وشبورة كثيفة صباحا والمحسوسة بالقاهرة 37 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 سبتمبر 2026 11:21 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026،​​​​ طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.



الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 13 سبتمبر

شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد يصاحبها انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

​فرص تكون بعض السحب المنخفضة تعمل على لطيف الأجواء صباحاً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30 إلى 34) كم/س: ​على أغلب الأنحاء تعمل على لطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة.

​قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (حلايب - شلاتين - الوادي الجديد) على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من (حلايب - شلاتين - مناطق من جنوب اسوان) على فترات متقطعة.

​درجات الحرارة المتوقعة الأحد 13 سبتمبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 35، المحسوسة 37

​الوجه البحري: العظمى 34، المحسوسة 36

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31، المحسوسة 34

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32، المحسوسة 35

​شمال الصعيد: العظمى 37، المحسوسة 39

​جنوب الصعيد: العظمى 43، المحسوسة 44