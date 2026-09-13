ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج العطور وبحوزتهم كمية كبيرة منها مجهولة المصدر بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 سبتمبر 2026 02:33 مساءً - إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى، من ضبط القائمين على مصنع لإنتاج العطور "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة الخيمة ثان بالقليوبية، وضُبط بحوزتهم أكثر من ألف لتر زيوت عطرية وكحول "مجهولين المصدر"، 1500 عبوة منتج نهائى ومعبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة، و20000 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة، وخط إنتاج، تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.