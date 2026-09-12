أخبار اليمن : 73 سفينة عبرت باب المندب خلال 48 ساعة

73 سفينة عبرت باب المندب خلال 48 ساعةأكدت وزارة النقل والأشغال العامة، أن حركة الملاحة البحرية للسفن الدولية في مضيق باب المندب تسير بحرية وأمان وانسيابية تامة، باستثناء السفن السعودية المفروض عليها الحظر.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت، أن عدد السفن الدولية التي مرت عبر مضيق باب المندب خلال الـ 48 ساعة الماضية بلغت 73 سفينة دولية مختلفة، من حاويات البضائع، والتجارية وغيرها.

وأشارت إلى أن 36 سفينة عبرت المضيق يوم 10 سبتمبر، و37 سفينة في 11 سبتمبر، مبينة أن ذلك يعادل 98.6 بالمائة من متوسط العبور اليومي المسجل قبل فرض الحظر.

وبينت وزارة النقل والأشغال العامة، أن هذه الأرقام الفعلية تفند المزاعم التي تتحدث عن تعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر.