73 سفينة عبرت باب المندب خلال 48 ساعة
أكدت وزارة النقل والأشغال العامة، أن حركة الملاحة البحرية للسفن الدولية في مضيق باب المندب تسير بحرية وأمان وانسيابية تامة، باستثناء السفن السعودية المفروض عليها الحظر.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت، أن عدد السفن الدولية التي مرت عبر مضيق باب المندب خلال الـ 48 ساعة الماضية بلغت 73 سفينة دولية مختلفة، من حاويات البضائع، والتجارية وغيرها.
وأشارت إلى أن 36 سفينة عبرت المضيق يوم 10 سبتمبر، و37 سفينة في 11 سبتمبر، مبينة أن ذلك يعادل 98.6 بالمائة من متوسط العبور اليومي المسجل قبل فرض الحظر.
وبينت وزارة النقل والأشغال العامة، أن هذه الأرقام الفعلية تفند المزاعم التي تتحدث عن تعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 73 سفينة عبرت باب المندب خلال 48 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.