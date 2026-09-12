الرئيسان السيسي وبرابوو يبحثان تعزيز الشراكة المصرية الإندونيسية.. رسائل حاسمة بشأن غزة وحرية الملاحة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 09:29 مساءً -

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بالرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وشهد اللقاء استعراض مسار العلاقات بين مصر وإندونيسيا وسبل دفع التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة خاصة في ضوء اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان في أبريل 2025.

وتطرق الرئيسان إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك حيث تبادلا الرؤى بشأن التطورات المرتبطة بالحرب الإيرانية وأكدا أهمية إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية بما يفتح الطريق أمام تسوية سلمية للأزمة.

كما شدد السيسي وبرابوو على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة وضمان استمرار حركة السفن في الممرات البحرية الدولية باعتبارها من الركائز المهمة لاستقرار حركة التجارة الدولية.

وفيما يخص القضية الفلسطينية أكد الرئيسان أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة قضايا المنطقة وشددا على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تستند إلى حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وأكد الجانبان ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وشدد الرئيسان كذلك على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بصورة مستمرة إلى جانب وقف الممارسات التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية.