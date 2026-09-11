أخبار اليمن : استهداف تحشيدات للعدو في الجوف

استهداف تحشيدات للعدو في الجوفأكد مصدر عسكري استهداف تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف وإحراق عشرات الآليات.

وأوضح المصدر أن أدوات العدو السعودي عاودت الاعتداء على مناطق شرقي الجوف مسنودة بتغطية نارية مكثفة، إلا أن القوات المسلحة تمكنت من دحرهم وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وأضاف أن وحدة المدفعية لاحقت فلول العدو في المناطق المفتوحة، ما أدى لمضاعفة خسائرهم.