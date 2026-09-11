استهداف تحشيدات للعدو في الجوف
أكد مصدر عسكري استهداف تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرق محافظة الجوف وإحراق عشرات الآليات.
وأوضح المصدر أن أدوات العدو السعودي عاودت الاعتداء على مناطق شرقي الجوف مسنودة بتغطية نارية مكثفة، إلا أن القوات المسلحة تمكنت من دحرهم وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية كبيرة.
وأضاف أن وحدة المدفعية لاحقت فلول العدو في المناطق المفتوحة، ما أدى لمضاعفة خسائرهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : استهداف تحشيدات للعدو في الجوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.