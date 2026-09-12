رين يقهر مارسيليا ويعتلي الصدارة
اعتلى رين صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما عمّق جراح ضيفه مرسيليا بهزيمة ثالثة تواليا بفوزه عليه 1-0 الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة.
ويدين رين بالفضل في فوزه إلى لاعبه أدريان توماسون صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52، في فوز ثالث للفريق مقابل تعادل واحد، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط وتقدم إلى صدارة الترتيب العام للمسابقة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام موناكو المتصدر السابق والذي يحل ضيفا على ستراسبورغ اليوم السبت في نفس الجولة.
في المقابل، مني مرسيليا بهزيمة ثالثة تواليا، بعدما استهل الموسم بفوز كبير على ستراسبورغ 4-صفر، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الحادي.
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