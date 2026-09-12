ضبط أدمن صفحة لترويج بيع المحررات الرسمية المقلدة بمقابل مادي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 10:25 مساءً - أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المحررات الرسمية المقلدة بمقابل مادى.

أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول ، لاب توب "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.