لقاءات موسعة لوزير الطيران مع نظرائه العرب والأفارقة في معرض العلمين «EIAS 2026»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 01:25 مساءً -

على هامش فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026»، عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء النقل والطيران ورؤساء هيئات الطيران المدني في عدد من الدول العربية والأفريقية، تناولت سُبل دعم التعاون المشترك وتعزيز حركة التشغيل الجوي وتبادل الخبرات في مختلف مجالات الطيران المدني.

وذلك بحضور المهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والأستاذ محمد رحمة، المدير الإقليمي لمكتب منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» للشرق الأوسط، والأستاذة ريم عرابي، المندوب المناوب لمصر في مجلس منظمة الايكاو ، والدكتور طيار محمد صلاح، نائب رئيس سلطة الطيران المدني للسلامة الجوية، و سلمى الطحان، رئيس قطاع النقل الجوي بسلطة الطيران المدني والاستاذه لمياء سامى مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الطيران المدني.

واستهل الوزير لقاءاته بالشيخ المهندس حمود مبارك، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الكويت والوفد المرافق له حيث بحث الجانبان مجالات التعاون المشترك وتبادل الرؤى والخبرات بشأن عدد من الموضوعات ذات الصلة.

حيث أكد الدكتور سامح الحفني أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنيه فى البلدين، مشيرًا إلى عمق العلاقات المصرية الكويتية وما تشهده من تعاون وتكامل مستمر.

ومن جانبه، أكد الشيخ حمود مبارك رئيس الهيئة الكويتية حرص بلاده على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب المصرى في مجالات الطيران المدني المختلفة.

كما التقى الدكتور سامح الحفني بالسيد محسن علي حيدرة العُمري، وزير النقل والطيران اليمني، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات، في مقدمتها السلامة والملاحة الجوية والتدريب، إلى جانب دعم جهود تطوير منظومة الطيران المدني فى اليمن. حيث أكد وزير الطيران استعداد القطاع لتقديم الخبرات الفنية والتدريبية اللازمه لدعم جهود تطوير منظومه الطيران المدني اليمنى وفقًا للمعايير الدولية. ومن جانبه أعرب الوزير اليمني عن تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون والإستفادة من الخبرات المصرية فى مختلف أنشطه الطيران المدنى .

وفي السياق ذاته، بحث الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني مع عبد الكريم عبده حيدر، وزير الدولة لشئون الطيران المدني بوزارة النقل الصومالية، سبل تنمية حركة النقل الجوي بين البلدين، ودعم خطط تطوير قطاع الطيران المدني الصومالي، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والتشغيل والتدريب.

وأكد الحفني أن العلاقات المصرية الصومالية تشهد تطورًا متواصلًا فى مختلف المجالات، لاسيما فى ضوء ما توليه القياده السياسيه فى البلدين من اهتمام بدعم أطر التعاون المشترك،، مشيرًا إلى أهمية تنمية حركة النقل الجوي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز التواصل والتبادل بين الدول والشعوب.

ومن جانبه، أعرب الوزير الصومالي عن تقديره للدعوة المصرية للمشاركة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، مشيدًا بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، ومشيرًا إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في مشروع إنشاء مطار جديد، إلى جانب زيادة حركة التشغيل الجوي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.