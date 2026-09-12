السعيد وشريف وبانزا في الهجوم.. تشكيل الزمالك لمواجهة بطل جيبوتي بأبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 09:29 مساءً -

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد عواد في حراسة المرمى وأمامه في خط الدفاع أحمد فتوح ومحمود الونش ومحمد إسماعيل وعمر جابر.

ويتولى أحمد ربيع ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد قيادة خط الوسط بينما يعتمد الجهاز الفني في الخط الأمامي على أحمد عبد الرحيم إيشو وشيكو بانزا وأحمد شريف.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة الزمالك أمام إيه إس بورت بطل جيبوتي في الثامنة مساء اليوم السبت ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي للبطولة الأفريقية.

وكان الزمالك قد حسم مباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة الماضية على استاد القاهرة لصالحه بنتيجة 2-1 ليضع الفريق قدما في الدور التالي قبل خوض مباراة الإياب.