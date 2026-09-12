رئيس الوزراء: الحكومة تواصل العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 12:33 مساءً - بدأ صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة موسعة لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار الحرص المتواصل على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، لدفع العمل بها، وسرعة دخولها حيز التشغيل، سعيا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء اليوم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، ونائبه الدكتور عمرو البشبيشي، وعدد من اعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن جولتنا اليوم في محافظة كفر الشيخ، التي تتمتع بميزات تنافسية عديدة بين المحافظات، تشمل عددا كبيرا من المشروعات التنموية والخدمية للمواطنين، ولاسيما المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، حيث تتضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة لمشروعات في المجال الصحي، وكذا مشروعات سكنية، كما سنزور عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تتضمن زيارتنا اليوم أيضا تفقد أعمال تطوير بحيرة البرلس، التي يأتي تنفيذها ضمن استراتيجية الدولة لتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن؛ لافتا إلى أن هذا المشروع يأتي لتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين؛ لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل، مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية، بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق.

وفي هذا الإطار، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن الحكومة تواصل العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما في القرى المستهدفة من مبادرة " حياة كريمة"، وهناك جولات ميدانية مستمرة لمواقع العمل؛ للوقوف على حجم التحديات التي قد تعطل مسيرة تنفيذ تلك المشروعات، وتذليلها، ودائما تكون تلك الجولات الميدانية بصحبة عدد من الوزراء، وهو نهج حكومي نحرص عليه، لمناقشة تلك التحديات على أرض الواقع، للإسراع بتشغيل مختلف الخدمات للمواطنين، وهو ما يسهم في تحسين جودة حياة المصريين.

من جانبه، أكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تتمتع بمقومات تنموية واستثمارية متنوعة، يأتي في مقدمتها المقومات الزراعية والصناعية والساحلية والبيئية، إلى جانب ما تمتلكه من فرص واعدة في عدد من القطاعات، لافتا إلى استمرار العمل في متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وإعداد التقارير الفنية بذلك بصفة أسبوعية، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشروعات، وسرعة الانتهاء منها، وبخاصة مشروعات الطرق والرصف بالمحافظة؛ لتحسين جودة الطرق الرئيسية والفرعية بها.