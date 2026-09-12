عمر مرموش.. توتنهام يبحث عن الفوز الأول في الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 12:33 مساءً - يبحث فريق توتنهام هوتسبير، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، عن تصحيح مساره في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستضيف إيفرتون في السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة البريميرليج.

توتنهام ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويسعى توتنهام لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة من أول 3 جولات، ليحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب، في بداية مخيبة لآمال جماهير الفريق اللندني.

ويعاني توتنهام من أزمة هجومية واضحة، بعدما فشل في تسجيل أي هدف خلال مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الإنجليزي، أمام برينتفورد ونيوكاسل يونايتد ونوتينجهام فورست.

وللمرة الأولى منذ عام 1975 يفشل توتنهام في التسجيل خلال أول 3 مباريات له في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، وهو ما يزيد الضغوط على الفريق قبل مواجهة إيفرتون.

وكان توتنهام قد خسر أمام برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى، ثم سقط أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية، قبل أن يحصد نقطته الأولى بالتعادل مع نوتينجهام فورست.

ومن المنتظر أن يحظى عمر مرموش بثقة الجهاز الفني لتوتنهام، بعدما شارك أساسيًا في مواجهة نوتينجهام فورست، وهي المشاركة الأساسية الثانية له على التوالي، بعد ظهوره ضمن التشكيل الأساسي أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة قبل الماضية.

تفوق تاريخي يدعم توتنهام أمام إيفرتون

على الجانب الآخر، يحتل إيفرتون المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، بعدما حقق فوزًا وتعادلين في أول 3 جولات، ويمتلك توتنهام أفضلية واضحة في المواجهات الأخيرة أمام إيفرتون، بعدما حقق الفوز ذهابًا وإيابًا خلال الموسم الماضي، كما فاز في آخر 5 مباريات خاضها على ملعبه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعود آخر انتصار لإيفرتون على توتنهام خارج ملعبه في البريميرليج إلى سبتمبر 2020، ما يمنح أصحاب الأرض دفعة إضافية قبل المواجهة المرتقبة، ويأمل توتنهام في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج من أزمته الحالية وتحقيق أول انتصار في الموسم، بينما يسعى إيفرتون لمواصلة بدايته الجيدة والعودة من لندن بنتيجة إيجابية.