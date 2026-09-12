رئيس حي السلام أول يتابع لجان التصالح ويوجه بسرعة إنهاء الملفات وتذليل المعوقات أمام المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 10:25 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أجرى اللواء أ.ح د. أحمد جودة عبد السميع، رئيس حي السلام أول، متابعة ميدانية لسير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ولجنة البت في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز والتأكد من انتظام العمل وسرعة إنهاء الإجراءات.

وشملت المتابعة أعمال لجنة البت الإضافية، بحضور مسؤولي المركز التكنولوجي ولجان التصالح، حيث وجّه رئيس الحي بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح والتعامل الفوري مع أي معوقات أو إجراءات من شأنها التأثير على معدلات الإنجاز، والعمل على حلها وتذليلها دون تأخير.

كما شدد رئيس حي السلام أول على ضرورة حسن استقبال المواطنين، وسرعة فحص طلباتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم بسهولة ويسر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء داخل المركز التكنولوجي ولجان التصالح.

وأكد أن المتابعة المستمرة تستهدف ضمان انتظام العمل وتسريع وتيرة إنجاز ملفات التصالح، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.