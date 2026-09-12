تصعيد إسرائيلي جديد في جنوب سوريا
جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، استهدافه بقذائف المدفعية محيط مزرعة "بيت جن" بريف دمشق الغربي.
وأفادت مصادر محلية بسقوط قذيفتين مدفعيتين أطلقتهما قوات الاحتلال في محيط مزرعة "بيت جن"، دون ورود معلومات عن تسجيل خسائر بشرية في هذا الانتهاك الجديد للأراضي السورية.
ويأتي ذلك بعد أن استهدفت قوات الاحتلال، في وقت سابق اليوم، بقذيفة مدفعية المنطقة ذاتها ومحيط تلة باط الوردة القريبة منها.
واعتقلت قوات الاحتلال شخصين من بلدة الرفيد بريف القنيطرة، خلال توغلها في المنطقة بست آليات عسكرية، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة الأحياء السكنية في قرية معرية في ريف درعا الغربي بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في سماء المنطقة.
وتوغلت ثلاث آليات عسكرية للاحتلال بينها ناقلتا جند في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي قبل أن تنسحب لاحقا باتجاه الأراضي المحتلة في الجولان.
وكان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال قد دخل أمس الأول الأربعاء الجانب السوري من "جبل الشيخ" لتفقد قواته المتمركزة هناك، في خرق للحدود لقي تنديدا دوليا كبيرا.
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