الحركة الوطنية: مشاركة مصر في «بريكس» تعزز ثقل القاهرة دوليًا وتفتح مسارات جديدة للنمو والاستثمار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 سبتمبر 2026 03:33 مساءً -

أكد الدكتور محمد مجدي، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس» بالعاصمة الهندية نيودلهي، تعكس الحضور المتنامي للدولة المصرية في دوائر صنع القرار الدولي، وتؤكد قدرة القاهرة على التحرك بفاعلية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام العالمي.

وأوضح «مجدي» أن المشاركة المصرية في القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التوترات والأزمات الإقليمية والدولية، بما يفرض حضور مصر كطرف فاعل يمتلك رؤية واضحة تجاه قضايا المنطقة، وقادر على الدفع نحو التهدئة والحلول السياسية والدبلوماسية، بما يعزز دور القاهرة كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن أهمية المشاركة المصرية لا تقتصر على البعد السياسي، وإنما تمتد إلى المجال الاقتصادي، خاصة مع التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها تجمع «بريكس»، الذي بات يضم عددًا من الاقتصادات الصاعدة والكبرى ذات التأثير المتزايد في حركة التجارة والاستثمار عالميًا.

وأضاف أن اتساع نطاق «بريكس» وتنوع اقتصادات الدول الأعضاء يمنح التجمع وزنًا متزايدًا في صياغة مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية، ويفتح أمام الدول الأعضاء مساحات أوسع للتعاون التجاري والاستثماري والمالي، بعيدًا عن الاعتماد على مسارات اقتصادية تقليدية أصبحت أكثر عرضة للتقلبات والأزمات الدولية.

ولفت «مجدي» إلى أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتعظيم عوائد عضويتها في «بريكس» من خلال توسيع نطاق التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة للتعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد أن تنويع آليات تسوية المعاملات التجارية، والتوسع التدريجي في استخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء، يمكن أن يمثل أحد المسارات المهمة لتقليل الضغوط الناتجة عن الاعتماد المفرط على العملات الأجنبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.

وشدد الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، على أن قوة الحضور المصري داخل «بريكس» ترتبط بقدرة القاهرة على تحويل المشاركة السياسية إلى شراكات اقتصادية حقيقية ومشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ، بما يجعل عضوية التجمع أداة إضافية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز استقلالية القرار الاقتصادي، وتوسيع هامش الحركة المصرية في النظام الدولي المتغير.