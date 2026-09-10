المديريات التعليمية تكثف جولاتها الميدانية للتأكد من جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 11:21 صباحاً - كثفت المديريات التعليمية والإدارات جولاتها الميدانية خلال الفترة الحالية، للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، الذي ينطلق السبت (12) سبتمبر الجاري، حيث يتم تفقد الفصول والمرافق والمساحات التعليمية، ومراجعة مستوى النظافة والصيانة وتجهيز البيئة المدرسية، إلى جانب متابعة انتظام العمل والاستعداد لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي.

وشددت المديريات التعليمية على أهمية أن تكون المدارس بيئة آمنة ونظيفة وجاذبة ومحفزة على التعلم، مع ضرورة الاستمرار في التأكد من توافر الكتب الدراسية ووصولها إلى الطلاب في الوقت المناسب، وسد أي عجز في المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي.

كما وجهت المديريات التعليمية بتحقيق الانضباط الكامل وانتظام اليوم الدراسي، وتكثيف الإشراف، خاصة خلال فترات دخول وخروج الطلاب، والحفاظ على سلامتهم وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وعدم تحميل أولياء الأمور أي أعباء أو تكاليف مادية غير قانونية، إلى جانب تفعيل دور القيادات المدرسية والمتابعة الميدانية المستمرة.