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وزير التعليم: 205553 طالبا حصلوا على أقل من 50% فى امتحانات الثانوية العامة

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وزير التعليم: 205553 طالبا حصلوا على أقل من 50% فى امتحانات الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 03:37 مساءً -  

استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحليلا لنتيجة الثانوية العامة 2026، خلال لقائه رؤساء التحرير والإعلاميين والمفكرين، مؤكدا الأرقام التالية:

- الحاصلون على أقل من 50%: عددهم 205.553 بنسبة 24.89%.

 

 

- الحاصلون على مجموع من 50% لأقل من 60%: عددهم 131.232 بنسبة 15.89%.

 

- الحاصلون على مجموع من 60% لأقل من 70% : عددهم 167.847 بنسبة 20.32%.

 

- الحاصلون على مجموع من 70% لأقل من 80% : عددهم 152.591 بنسبة 18.48%.

 

- الحاصلون على مجموع من 80% لأقل من 90% : عددهم 123.340 بنسبة 14.93%.

 

- الحاصلون على مجموع من 90% لـ100% : عددهم 45.304 بنسبة 5.49%.

 

 

 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إجمالي عدد الطلاب الحاضرين لامتحانات الثانوية العامة 2026 بلغ 825.867، وبلغ عدد طلاب الدور الثاني 205.553 طالبا وطالبة.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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