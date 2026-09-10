وزير التعليم: 205553 طالبا حصلوا على أقل من 50% فى امتحانات الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 03:37 مساءً -

استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحليلا لنتيجة الثانوية العامة 2026، خلال لقائه رؤساء التحرير والإعلاميين والمفكرين، مؤكدا الأرقام التالية:

- الحاصلون على أقل من 50%: عددهم 205.553 بنسبة 24.89%.

- الحاصلون على مجموع من 50% لأقل من 60%: عددهم 131.232 بنسبة 15.89%.

- الحاصلون على مجموع من 60% لأقل من 70% : عددهم 167.847 بنسبة 20.32%.

- الحاصلون على مجموع من 70% لأقل من 80% : عددهم 152.591 بنسبة 18.48%.

- الحاصلون على مجموع من 80% لأقل من 90% : عددهم 123.340 بنسبة 14.93%.

- الحاصلون على مجموع من 90% لـ100% : عددهم 45.304 بنسبة 5.49%.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إجمالي عدد الطلاب الحاضرين لامتحانات الثانوية العامة 2026 بلغ 825.867، وبلغ عدد طلاب الدور الثاني 205.553 طالبا وطالبة.