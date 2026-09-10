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ضبط (10) متهمين بالقاهرة لاستغلال (8) أحداث في التسول وبيع السلع بإلحاح

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ضبط (10) متهمين بالقاهرة لاستغلال (8) أحداث في التسول وبيع السلع بإلحاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 02:13 مساءً - استمرارًا لجهود مكافحة جرائم استغلال الأحداث، تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (9) رجال وسيدة، لـ(6) منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وبصحبتهم (8) أحداث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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