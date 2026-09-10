دوت الخليج -

54 غارة عدوانية على 6 محافظات

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن الطيران الحربي التابع للعدو السعودي شن خلال الــ12 ساعة الماضية 54 غارة جوية على مختلف محافظات الجمهورية. 54 غارة عدوانية على 6 محافظاتأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن الطيران الحربي التابع للعدو السعودي شن خلال الــ12 ساعة الماضية 54 غارة جوية على مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن طيران العدو السعودي استهدف بـ 54 غارة جوية محافظات الجوف ومأرب وتعز والحديدة وصعدة والبيضاء وذلك بمقاتلات حربية طراز F15-Sa أقلعت من قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. وأشار إلى أن طائرة حربية نوع تايفون أقلعت من قاعدة الملك فهد بالطائف وشنت غارة على محافظة الجوف، مؤكدًا أن الغارات والعدوان السعودي المتواصل على بلدنا لن يمر دون رد وعقاب بإذن الله وقوته .. وعلى الباغي تدور الدوائر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 54 غارة عدوانية على 6 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.