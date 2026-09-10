وزير التعليم يكشف عن زيادة مرتبات المعلمين لـ14 ألفا و720 جنيها لكبير معلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 03:37 مساءً - كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن وجود تحسن فى مرتبات المعلمين، حيث استعرض وزير التربية والتعليم مقارنة بين أجور المعلمين خلال العامين 2024 و2026، حيث وصل إلى 14 ألفا و720 لكبير معلم عام 2026:

تحسن فى مرتبات المعلمين

اعتماد منهج اللغة العربية من الأزهر الشريف

وتابع الوزير، أنه تم اعتماد منهج اللغة العربية من الأزهر الشريف، كما تم اعتماد منهج اللغة الإنجليزية من المجلس الثقافي البريطاني (BRITISH COUNCIL)، وتم اعتماد المناهج الدراسية وفقًا لنظام البكالوريا الدولية.

وقال عبد اللطيف، إن تحديث مناهج العلوم والرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني، لمراجعة الأطر التربوية ومواصفات التقييم المتبعة في بعض كتب البكالوريا المصرية (IBO) وقد تم توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية.

جاء ذلك خلال عرض مقدم من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم خلال جلسة نقاشية مع الإعلاميين ورؤساء التحرير وكبار الكتاب حول جهود تطوير التعليم تحت عنوان "رؤية للحاضر وآفاق المستقبل".

جلسة نقاشية مع الإعلاميين ورؤساء التحرير