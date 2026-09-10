غلق موقع التنسيق اليوم.. التعليم العالي تحذر طلاب المرحلة الثالثة من تأخير تسجيل الرغبات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 12:29 مساءً - يواصل مكتب التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد إتاحة تسجيل الرغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، على أن يتم غلق موقع التنسيق الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب المستحقين للتقدم للمرحلة الثالثة لاستكمال إجراءات تسجيل رغباتهم إلكترونيًا.

سرعة الانتهاء من تسجيل الرغبات بموقع التنسيق

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة الالتزام بالموعد النهائي المحدد لغلق الموقع، وسرعة الانتهاء من تسجيل الرغبات ومراجعتها وترتيبها بعناية قبل إتمام عملية التسجيل، مع ضرورة الاحتفاظ برقم الجلوس والرقم السري وعدم إتاحتهما للغير.

رابط موقع التنسيق لتسجيل الرغبات

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي:

https://tansik.digital.gov.eg

كما تتيح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية خدماتها للطلاب لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال التنسيق.

وتناشد الوزارة الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة، خاصة أن الموقع سيتم غلقه في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الخميس 10 سبتمبر 2026، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها معامل الحاسب الآلي بالجامعات، أو التسجيل من خلال الحاسب الشخصي المتصل بالإنترنت.