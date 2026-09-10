قرار جمهوري بترقية اسم الشهيد اللواء محمد الشربيني لمساعد وزير الداخلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 سبتمبر 2026 12:29 مساءً - أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جديدًا بشأن الشهيد اللواء دكتور محمد محمود محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقًا.

وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية.

ونص قرار رئيس الجمهورية الذى نشر فى الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس، على أن يرقى اسم الشهيد اللواء دكتور محمد محمود محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقًا، استثنائيًا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية، اعتبارًا من 2026/7/1، ويلزم القرار الجمهوري وزير الداخلية بتنفيذه.