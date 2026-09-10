أخبار اليمن : القوات المسلحة تكشف تفاصيل استهداف السجن المركزي بالجوف

القوات المسلحة تكشف تفاصيل استهداف السجن المركزي بالجوفكشف المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع جانبًا من تفاصيل العدوان السعودي على السجن المركزي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف الاثنين الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 23 مدنيًا في حصيلة لا تزال قابلة للارتفاع.

وأوضح العميد سريع في بيان مقتضب أن الجريمة التي ارتكبها العدو السعودي المجرم يوم الإثنين الماضي باستهداف السجن المركزي في مدينة الحزم بمحافظة الجوف والتي راح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن مع عدد من الزوار بينهم أطفال ونساء، نفذتها طائرة حربية سعودية نوع F15-SA .

وأشار إلى أن الطائرة أقلعت عند الساعة 16:30 من قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، واستهدفت السجن بغارتين جويتين وعادت إلى القاعدة نفسها عند الساعة 16:45.

وأكد متحدث القوات المسلحة، أن محاولات تنصل العدو السعودي عن جرائمه وعدوانه على بلدنا لن يعفيه من عواقب وتبعات هذا العدوان والإجرام مهما حاول التغطية على ذلك.