أخبار اليمن : طيران العدو السعودي يشن 32 غارةً على 4 محافظات

طيران العدو السعودي يشن 32 غارةً على 4 محافظاتشن طيران العدوان السعودي، صباح اليوم، غارات مكثفة على عدة محافظات، ما يؤكد إصراره على تصعيد عدوانه وحصاره بحق الشعب اليمني رغم الكلفة الباهظة.

وأفادت مصادر بأن طيران العدوان شن، صباح اليوم، نحو 32 غارة على محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة.

وأوضحت المصادر أن العدو شن عشر غارات على مناطق في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، و4 غارات على منطقة البلق في مديرية الوادي، والزور في مديرية الجوبة بذات المحافظة، وخمس غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وخمس غارات على منطقة البرح في محافظة تعز، بالإضافة إلى 8 غارات على محافظة الحديدة.

وتأتي هذه الاعتداءات المكثفةفي وقت يتعرض فيه النظام السعودي لردود عسكرية نوعية من قبل القوات المسلحة اليمنية تضاعف خسائره الاقتصادية الكبيرة، ما يشير إلى استماتة النظام السعودي في تنفيذ الأجندات الصهيوأمريكية على حساب مصالحه.

