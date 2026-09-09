وزارة التموين: انطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع غدا فى 284 منفذا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 سبتمبر 2026 03:33 مساءً - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق المرحلة الأولى من مباردة تخفيض أسعار السلع غدا الخميس من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين كمرحلة أولى وعاجلة، على أن يتم التوسع تباعًا في أعداد ونطاق المنافذ المشاركة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في شبكة المنافذ والوصول بالسلع إلى المواطنين في مختلف المناطق، مع استهداف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي على مستوى المحافظات، وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا لزيادة الإتاحة والمعروض.

وتشمل المرحلة الأولى غدا الخميس 10 سبتمبر 12 سلعة أساسية

سكر أبيض معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا

وزيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا

ومكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات

أرز معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا

صلصة 300 جم بسعر 14 جنيهًا

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات

جبنة بيضاء 80 جم بسعر 5 جنيهات

جبنة بيضاء 125 جم بسعر 7 جنيهات

جبنة بيضاء ك 250 جم بسعر 14 جنيهًا

حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات

دقيق معبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا

مربى مشكلة 350 جم بسعر 20 جنيهًا

وأعلنت وزارة التموين أنه سيتم استكمال سلع المبادرة خلال شهر سبتمبر الجاري، والتوسع بإضافة 18 سلعة أخرى تشمل:

تونة مفتتة 140 جم بسعر 24 جنيهًا

ملح طعام 300 جم بسعر 1.50 جنيه

مسلى صناعي برطمان 700 جم بسعر 70 جنيهًا

مسلى صناعي ظرف 350 جم بسعر 40 جنيهًا

لبن بودرة جاف 100 جم بسعر 25 جنيهًا

لبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا

خل 900 مل بتركيز 5% بسعر 10 جنيهات

فول 500 جم بسعر 16.50 جنيه

لوبيا 500 جم بسعر 26.50 جنيه

عدس بجبة 500 جم بسعر 20 جنيهًا

عدس أصفر 500 جم بسعر 22.50 جنيه

مرقة دجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهًا

بسكويت سادة/ملح بسعر جنيهين

مسحوق غسيل أتوماتيك 800 جم بسعر 45 جنيهًا

مسحوق غسيل يدوي 800 جم بسعر 33 جنيهًا

صابون تواليت 125 جم بسعر 14 جنيهًا

وسائل غسيل أواني 70–80 جم بسعر 3 جنيهات

مسحوق غسيل يدوي 60 جم بسعر 4.50 جنيه

وبذلك يصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة، بما يوسع نطاق الاختيارات المتاحة أمام المواطنين ويعزز إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال شبكة متنوعة من المنافذ والقنوات المشاركة.