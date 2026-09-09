انطلاق العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات السبت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 سبتمبر 2026 10:37 صباحاً - ينطلق العام الدراسى الجديد السبت 12 سبتمبر الجارى فى عدة محافظات بينما تنتظم الدراسة الأحد فى جميع المحافظات على أن يتم دخول الطلاب تدريجيا على مدار الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد وفق الجداول المعتمدة من المديريات التعليمية والإدارات.

وتنطلق الدراسة فى قرابة 12 محافظة أبرزها سوهاج وقنا والأقصر وبنى سويف والمدارس التابعة للكنيسة.

تسليم الطلاب الكتب مع انطلاق العام الدراسى الجديد

وأكدت المديريات التعليمية على ضرورة الالتزام بالجدول المعلن لدخول الطلاب تدريجيًا، حفاظًا على أمنهم وسلامتهم، كما شددت على أن يكون الكتاب المدرسي في يد الطالب منذ اليوم الأول، وفقًا لكل مرحلة تعليمية، مع ضرورة التأكد من وصول الكتب إلى المدارس واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوزيع دون تأخير.

كما وجهت بالاهتمام باستقبال طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وتنظيم فعاليات بسيطة وجاذبة في بداية العام الدراسي، بما يخلق أجواء إيجابية ويجعل المدرسة بيئة محببة للطلاب منذ يومهم الأول .

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