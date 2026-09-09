"مصر للطيران" تدعم تدريب الطيارين بجهاز محاكاة جديد لطائرات "A320neo"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 سبتمبر 2026 03:33 مساءً - شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مراسم توقيع اتفاقية بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وشركة أكرون للطيران Acron Aviation لتوريد جهاز محاكاة طيران كامل الحركة من طراز Reality 7e لطائرات A320neo، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمعرض العلمين الدولي.

ووقع الاتفاقية كل من الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وديفيد كاوارد، رئيس شركة أكرون للطيران وحلول التدريب، بحضور عدد من قيادات قطاع الطيران، من بينهم الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

تعزيز قدرات الأكاديمية

يمثل جهاز المحاكاة الجديد ثاني جهاز كامل الحركة لطائرات A320neo داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وهو ما يسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لبرامج تدريب الطيارين على عائلة طائرات A320.

كما يدعم الجهاز برامج التدريب الدوري للطيارين، وبرامج التأهيل للترقية إلى رتبة قائد طائرة، ضمن خطط الأكاديمية للتوسع في تقديم خدمات التدريب بمقرها في مطار القاهرة الدولي.

استثمار في التكنولوجيا

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الاتفاقية تأتي ضمن توجه الشركة للاستثمار في أحدث تقنيات التدريب المتطورة، بما يعزز مكانة أكاديمية مصر للطيران للتدريب كمركز إقليمي رائد في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن تطوير منظومة التدريب يسهم في ترسيخ دور مصر كمحور إقليمي لصناعة الطيران، إلى جانب جذب مزيد من المتدربين من الأسواق العربية والأفريقية.

شراكة ممتدة

وأكد الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أن إضافة جهاز Airbus A320neo Reality 7e تمثل خطوة مهمة لتطوير إمكانات الأكاديمية وزيادة قدراتها التدريبية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تعكس استمرار التعاون مع شركة أكرون للطيران، ودعم خطط الأكاديمية لتقديم برامج تدريب متقدمة للطيارين والكوادر المتخصصة من مصر ودول المنطقة.

من جانبه، أوضح ديفيد كاوارد، رئيس شركة أكرون للطيران وحلول التدريب التجاري، أن مصر للطيران كانت أول شركة طيران في الشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على جهاز محاكاة لطائرات A320 من طراز Reality 7e لدعم تدريب الطيارين في القاهرة منذ عام 2020.

وأضاف أن إضافة الجهاز الثاني لطائرات A320neo ستساعد في تلبية الطلب المتزايد على التدريب على عائلة طائرات A320 في المنطقة، مؤكدًا اعتزاز الشركة بشراكتها الممتدة مع مصر للطيران لأكثر من عقدين.

زيارة مركز أكرون

وفي إطار تعزيز التعاون، زار وفد من شركة مصر للطيران مركز التدريب التابع لشركة أكرون في لندن، حيث اطلع على إمكانات الشركة في تصميم وتصنيع ودعم حلول تدريب الطيارين المتقدمة.