اخر فرصة.. غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق الشهادات المعادلة الخميس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 09:41 مساءً - يغلق موقع التنسيق الإلكترونى، بعد غد الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026 باب تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.

استكمال تسجيل الرغبات

وأهابت الوزارة بالطلاب الذين لم يستكملوا تسجيل رغباتهم حتى الآن، سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واستكمال تسجيل الرغبات قبل الموعد النهائي، مع ضرورة مراجعة وترتيب الرغبات بعناية والتأكد من حفظها بعد إتمام عملية التسجيل.

التسجيل إلكترونياً فقط

وأكدت وزارة التعليم العالى أن التسجيل يتم إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

رابط تسجيل الرغبات:

www.tansik.digital.gov.eg

وتدعو الوزارة الطلاب إلى الالتزام بالموعد المحدد، والاعتماد على موقع التنسيق الإلكتروني والمصادر الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات والتحديثات الخاصة بالتنسيق.